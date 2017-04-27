又是面簿！加国一暴力视频或涉谋杀案

（联合早报网讯）加拿大警方周三（26日）表示，他们正在对社交网站面簿（Facebook）上流传的两段暴力殴打视频展开调查，这些视频片段可能与一名年轻女性谋杀案有关。

这是面簿再次被被不法分子用来记录暴力犯罪的最新例证，面簿已因此被迫对公司的部分政策进行重新评估。

面簿在写给路透社的声明中说：“这是一起可怕的悲剧。我们无法在面簿找到视频，并正同执法当局合作。”

据当地媒体报道，在面簿流传的两段视频显示，一名女性遭到两名施暴人的欺凌。其中一名施暴者用脚踢被害人的脸部，另一名施暴人则强扭住被害人的胳膊，防止被害人用胳膊进行自我保护。两段视频的时长均不超过一分钟，并通过面簿传播。

加拿大皇家骑警说，警方正在审查这些视频，从而确定是否跟上周末发生的一起谋杀案有关。警方表示，这些视频可能在面簿上经好友间直接传播，并未公开发布。

据加拿大警方介绍，两名施暴者均为女性，年龄分别为16岁和17岁，涉嫌二级谋杀罪，被害人则是一名19岁女孩。另据当地学校的一名校长称，三名女孩均是他所在学校的学生。

近日，泰国一名男子拍摄了自己杀害11个月女儿的两段视频，并发布到面簿上。

上周，美国克利夫兰一名男子谋杀老人的视频则在网上传播两小时才被撤下。

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