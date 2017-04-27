不满他国干政 委国退出美洲国家组织

（联合早报网讯）委内瑞拉政府周三（26日）宣布，由于美洲国家组织严重干涉委内瑞拉内政，该国将正式退出美洲国家组织。

美洲国家组织（Organization of American States）常务委员会周三决定召开紧急外长会议，讨论委内瑞拉局势。

委内瑞拉外长罗德里格斯发表电视讲话称，经总统马杜罗指示，如果该组织执意在未得到委内瑞拉同意的前提下召开该会议，委内瑞拉将正式启动退出美洲国家组织的程序。

罗德里格斯说，美洲国家组织近期的一系列举动表露干涉和控制委内瑞拉内政的企图，对此委政府无法接受，因此决定退出这个“由美国主导的地区外交集团”。她还表示，退出手续将持续约两年时间，期间委内瑞拉将不再出席美洲国家组织活动。

美洲国家组织4月初通过决议，指责委内瑞拉破坏民主制度并要求马杜罗全面恢复反对派控制的国民议会权限。马杜罗对此表示反对，指责该组织干涉委内政，意图“发动政变”。

美洲国家组织成立于1948年，是由美国和拉丁美洲的国家组成的区域性国际组织。如果成功退出，委内瑞拉将成为唯一非美洲国家组织成员的美洲国家。

委内瑞拉的反政府示威已持续近四周，本月已造成28人丧生。示威民众涌上街头，要求提前进行总统大选。

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