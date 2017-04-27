在Whatsapp群组散播假消息 马或对付管理员

（联合早报网讯）马来西亚通讯及多媒体部副部长再拉尼表示，政府考虑援引现有的1998年通讯及多媒体法令，对付无法控制群组成员散播假消息的Whatsapp群组管理员。

星洲网报道，再拉尼告诉《每日新闻》，在有关法令下，各种罪行可能遭到对付，如散播假新闻、毁谤、煽动、欺诈及公开被禁止的通讯记录，即官方机密法令下的资料。

他指出：“依据不同案件的的案情，管理员可被传召协助调查……无论是假资料、不实消息或有意毁谤，管理员必须对其群组成员负责。如果管理员直接参与或刻意让假消息散播，将会被对付。”

他指出，Whatsapp群组管理员必须更有责任管理群组成员，以确保没有散播假消息，同时成为守门员过滤不实的新闻。

与此同时，马国消费人协会联合会（FOMCA）副主席莫哈末尤索夫指出，判罚Whatsapp管理员的建议必须及时执行。

他说，散播假消息不仅在社会引起民众恼怒，且将威胁国家安宁。他指出：“在印度，当地政府推行新法令，即群组成员散播假消息，有关群组管理员可被判监禁……虽然是群组成员散播假消息，但管理员将会面临惩罚，因为没有过滤及删除假新闻，而是任其散播。”

不过，他认为，有关刑罚不应该太重，相反地，对于首次违法者，应该给予警告。

他说，当局可以采取很多途径，如援引1957年毁谤法令，以监管假消息的散播。

根据1998年通讯及多媒体法令，最高刑罚是罚款不超过5万令吉或监禁不超过一年或两者兼施；至于在1972年官方机密法令下，罪成者可被强制性监禁1至7年。

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