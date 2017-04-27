民调：文在寅支持率接近安哲秀两倍

（联合早报网讯） 5月9日进行的韩国大选已进入倒计时12天，调查显示候选人支持率出现结构性变化，本月初形成的“文安”两强争霸格局转为文在寅“独领风骚”，呈现“一强一中三弱”格局。

韩联社报道，民调机构Realmeter于27日发布的最新调查结果显示，韩国共同民主党总统候选人文在寅支持率为44.4%，国民之党候选人安哲秀以22.8%位列其后，两人差距拉大到21.6个百分点。

具体来看，本周文在寅支持率下跌2.3个百分点，连升四周的势头被打断，但安哲秀跌幅更大，达到5.6个百分点。

自由韩国党候选人洪准杓的支持率上升2.5个百分点，升至13%，排名第三。特别是，洪准杓民望连升四周，与安哲秀的差距由17.9个百分点缩小到9.8个百分点，在右翼阵营的支持率也超过安哲秀。

正义党沈相奵和正党刘承旼的支持率均创新高，分别为7.5%和5.4%。因此，比起“两强争霸”，“一强一中三弱”的描述更贴近当前选情。

政党支持率方面，民主党以41.6%遥遥领先，其次是国民之党17.4%，两大党的支持率与候选人同步下滑，自由韩国党12.3%、正义党7.4%、正党6.1%，三小党则与候选人支持率同步上升。

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