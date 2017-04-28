普京安倍会晤 商讨各领域合作事项

（联合早报网讯）当地时间4月27日，俄罗斯总统普京与到访莫斯科的日本首相安倍晋三举行会晤，双方就经济合作、人文交流以及签署和平条约等问题进行了讨论。

二战结束后，日本要求俄罗斯归还北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛），但俄罗斯坚称该区域岛屿为俄领土。为此，两国至今未签署和平协议。双方关系发展饱受此问题影响。

2016年5月，安倍晋三放弃坚持多年的政经不分离原则，提出与俄罗斯经济合作与和平条约谈判平行推进的“新思路”。自此，俄日各级官员围绕安全、经济建设、能源和资源开发等问题进行了数次会谈。

此次俄日首脑会晤是继去年12月普京访日后，两国领导人的首次会面。双方重点讨论了在各领域开展合作的问题并取得了一系列进展。

据中新社报道，双方在会谈中讨论了在南千岛群岛联合开展经济活动的问题。两国同意继续开展已启动的工作，并将于近期制定一份优先项目清单，以便研究互动。

双方还讨论了共同修建从萨哈林至北海道的天然气管道、从俄罗斯向日本供电以及在可再生能源和非传统能源领域进行合作等问题。

会谈中，俄罗斯同意为南千岛群岛日本原居民扫墓提供直航飞机。此外，俄方还将于今夏组织日本官员和商人访问南千岛群岛。

俄日双方也同意扩大文化交流，约定2018年在日本举行名为“俄罗斯季”的联欢节，向日本民众介绍俄罗斯文化和艺术。

在国际问题上，双方一致认为，目前朝鲜半岛地区局势严重恶化，有关各方应保持克制，尽快恢复朝核问题六方会谈。双方还约定在联合国以及联合国安理会等多边组织框架内讨论相关合作问题。

此外，为保持双方“交流节奏”，安倍晋三将于今年9月再次访俄并出席在远东举行的第三届东方经济论坛。

对于外界普遍关心的签署和平条约问题，双方当天仅表示“已对这一问题进行了讨论”。普京强调，这一问题的解决方案应符合俄日双方战略利益并得到两国民众认可。

安倍晋三称，自去年12月普京访日以来，双方已向“共同目标迈出了具体步伐”。希望在相互尊重、信任的基础上，能与普京“携手在通往签署和平条约的路上前进”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天对外界表示，解决领土问题需要双方都能接受的方法。很高兴双方明白“没必要把时间浪费在等待签署合约上面”，两国目前正在最广阔的领域努力发展和完善双边关系。

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