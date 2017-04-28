英外长：不排除对叙军事打击

（联合早报网讯）英国外交大臣约翰逊27日表示，如果叙利亚政府再次使用化学武器，英国可能参与美国发起的对叙利亚的军事打击。

据中新社报道，约翰逊当天在接受英国媒体采访时说，如果叙利亚政府军再次发动化学武器袭击，而美国要求英国加入对叙利亚的军事行动，那么英国很难说不。

本月上旬，美国的两艘军舰向叙利亚境内的政府军空军基地发射了50多枚战斧巡航导弹，这是叙利亚内战爆发六年来美国首次直接对叙利亚政府军动武，美国声称是“为了报复叙利亚反对派控制区内日前发生的化武袭击”。

约翰逊表示，英国政府如果决定参与对叙利亚的军事行动，不需要获得议会授权。

不过，约翰逊的说法遭到多名反对党议员的批评。英国工党领袖科尔宾表示，英国不应该对叙利亚采取单方面行动，而应该在联合国框架内解决问题。同时，英国政府的决定应该是基于本国人民的意愿，而不是跟从美国的决定。

英国自民党领袖法伦也说，约翰逊的言论是危险的，政府采取军事行动必须获得议会的同意。

约翰逊原本计划在本月访问俄罗斯，但随后取消了访问。他表示，取消访问俄罗斯是因为在叙利亚发生的事件彻底改变了局势。“我们对莫斯科继续维护阿萨德政权深感遗憾，即使是这一政权对无辜平民动用了化学武器袭击。”

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