默克尔吁英勿对脱欧“抱有幻想”

（联合早报网讯）在欧盟29日为准备英国退欧谈判召开特别峰会前，德国总理默克尔于27日为谈判划定强硬路线。她表示，英国未来作为非成员国将不能享有与欧盟成员国同等的权利，更不用说想要索取更多权利。她更警告英国部分人士不要“对此抱有幻想”。

她同时表示，在这一点上，除英国外的27个欧盟成员国均立场一致。

默克尔当天向德国联邦议院阐述政府政策时作出上述表示。29日举行的特别峰会将由27个欧盟成员国就下一步对英国谈判的方案进行磋商。

默克尔警告说：“我感觉到，在英国有一些人对此（退欧后的待遇）还存有幻想……但这种想法只是在‘浪费时间’”。她同时强调，假如英国不能顺利过渡到非欧盟成员国，那将对欧盟造成损害，因此寻求法律上的确定性是必要的。

据中新社报道，默克尔表示，在英国退欧谈判问题上，欧盟公民的利益将是她的核心考量。德国政府也将要求厘清关系到目前生活在英国约10万德国人具体利益的问题。

在各方高度关切的英国对于欧盟负有的财政义务问题上，默克尔表示，这一问题必须尽早放到谈判桌上，而不能拖到最后再来讨论。

另一方面，默克尔也强调，欧盟与英国谈判的目标之一也包括未来在英国退出欧盟后，双方仍然能够设法保持一种“紧密、良好和互信的关系”。

她表示，德国政府和欧盟已准备好和英国展开建设性的退欧谈判，她期望英国也做好了同样的准备。

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