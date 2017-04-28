（联合早报网讯）法国共和党总部被恶作剧者在互联网LeBonCoin网站挂牌出售，前总理菲永曾代表该党参加了不久前举行的法国总统大选，但没能进入第二轮。

据俄罗斯卫星通讯社报道，共和党总部位于巴黎第十五区，面积5000平方米，“卖家”的开价才10欧元。

卖家认为菲永在法国大选第一轮中被淘汰是“损失”，在附加说明中写道：“政党总部建筑寻找买家，旨在维修。必须为建筑除尘。尽管2015年外墙更新过，但由于工作积极性不高和机制缺乏而导致2017年4月23日遭受严重损失。”

卖家还认为，“内部纠纷引发严重分裂”。

菲永在记票结果公布后不久宣布竞选失败，并随后宣布放弃领导共和党参加议会选举的权利。

法国总统选举第一轮投票于4月23日举行，11名候选人参选。据法国内政部的最终消息，前进运动领导人马克龙以24.01%的得票率领先，国民阵线主席勒庞以21.30%的得票率位居第二，两人将进入第二轮投票。第二轮投票将于5月7日进行，届时将揭晓新一任法国总统。

民调机构OpinionWay4月26日公布的调查结果显示，40%选民将在第二轮投票中支持勒庞，而60%支持马克龙。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅