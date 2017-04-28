世界气象组织：厄尔尼诺或卷土重来

（联合早报网讯）世界气象组织27日预测，今年年中到年末形成厄尔尼诺的概率约为50%至60%。继2015-2016年全球出现强厄尔尼诺事件后，这个对全球气候产生重要影响的现象很可能又要卷土重来。

气象组织表示，在结束去年下半年的弱拉尼娜状态后，海洋表面温度和多数大气状况在今年1月回到中性状态，并延续至今。目前，多个气象模型显示中性状态将持续至今年6月，但今年下半年，这一状态发展为厄尔尼诺的可能性较高。

该组织指出，远东太平洋热带海洋表面温度较1月至3月的平均温度升高了至少2摄氏度，造成大量降水。从加拉帕戈斯群岛到厄瓜多尔和秘鲁海岸的信风也中断了。这一出现在秘鲁附近的“滨海厄尔尼诺”虽与广义上的厄尔尼诺升温方式不同，但仍对当地产生深远影响。

据新华社报道， 世界气象组织气候预测与适应司司长迪利说：“（我们）对2015-2016年年强厄尔尼诺事件仍记忆犹新，它与全世界不同地区出现的干旱、洪水和珊瑚白化现象紧密相关，再加上长期以来的气候变化，导致全球气温在2016年和2016年创下新高。”

迪利认为，近年来科学家对厄尔尼诺事件的精确预测挽救了无数生命，在农业和食品安全领域、水资源管理和公共卫生、减灾方面发挥了关键作用。

气象组织表示，通常科学家在5月或6月前对厄尔尼诺所做的预测不如当年晚些时候准确，因此该组织将密切监测厄尔尼诺现象的演变状态。

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