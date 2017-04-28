为新书宣传 村上春树：翻译是我爱好

（联合早报网讯）日本作家村上春树（68岁）新作《村上春树 翻译（几乎）是全部工作》出版纪念活动周四（27日）晚间在东京举行。发表演讲的村上表示，翻译工作“总是禁不住去做。几乎可以说是我的爱好”。

共同社报道，当天身穿T恤和夹克的村上出现在约460名听众面前，演讲中时有幽默之语，始终显得轻松随意。他根据多年小说创作和海外文学翻译工作交错推进的经验表示，“感觉通过平衡地开展（上述工作），似乎我精神上的血液循环的部分变好了许多。”

村上指出，他通过翻译熟读了美国作家雷蒙德·钱德勒等人的文学作品，“认识到自己还处在发展阶段”。他表示“对于创作者而言，最恐怖是在被固定的体系中奇怪地沉静下来”，还强调翻译的意义“就像是一扇通往外界的窗”。

村上在日本国内公开场合发言并不多见，当天的活动中除朗读自己翻译的作品外，还与翻译家柴田元幸（62岁）进行了对谈。

村上在创作畅销小说的同时，自1981年以来一直从事翻译工作，迄今已有约70册翻译作品出版。新作是对自己翻译美国作家菲茨杰拉德等人文学作品的回顾。

村上2月出版长篇小说《杀死骑士团长》。该书2卷的合计发行量达138万部等，成为一大热门话题。

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