纳吉呼吁亚细安朝零关税努力

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉指出，亚细安十国必须积极将区域关税降低至零税率并消除非关税堡垒，才能达致本区域“无缝经济”的目标。

纳吉今天在马尼拉出席亚细安峰会时，也在亚细安商业谘询理事会（ABAC）举办的“共享繁荣峰会”上发表主题演讲。他表示，亚细安在过去50年表现出色，其经济规模不断扩张，预计在2050年将成为全球第四大经济体。

他表示，亚细安的非关税堡垒及非关税措施，已从2000年的1634个增至2015年的5975个。他说，根据世界贸易组织，亚细安各国目前仍平均征收约4%的贸易关税。

此外，纳吉表示，东南亚国家必须确保经济增长的包容性与公平性，否则边缘化群体将有转向暴力极端主义的风险，甚至可能颠覆相关国家的政治制度。“在极端主义和激进化时代，我们不希望各亚细安各国公民成为边缘化群体。”

他说，社会的绝望者更容易受恐怖分子号召，恐怖分子能够利用谎言来填补这些绝望者的脆弱性。

他警告，贫富不均将造成政治风险，例如在西欧激起民怨而导致当地面临民粹主义问题。“那些被经济增长、繁荣与全球化抛弃的下层阶级，将影响选情并推翻政治制度。”

据《福布斯》杂志报导，经济师认为拥有6.2亿人口的东南亚贫富悬殊。本区域是全球上拥有最多亿万富豪的地区之一，但同时也有许多穷人。

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