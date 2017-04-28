欧盟或先行启动与英国的贸易谈判

（联合早报网讯）据知情人士透露，欧洲联盟斟酌在政治层面向英国首相特雷莎·梅施以援手，即在与英国敲定脱欧账单前，双方先进行贸易谈判。

彭博社引述一名知情官员说，欧盟作出这个让步，或意味着英国可与欧盟启动有关商业协议的谈判。特雷莎·梅希望在12月14日的峰会召开时，能订立一个“大胆且雄心勃勃”的协议。在这个日子之前，德国与法国新政府应该都已就位。

尽管欧盟其他27个成员国希望英国在展开贸易谈判前，先履行其对欧盟的财政义务，但他们也认识到，一笔固定费用，尤其是这笔费用金额很高时，可能会导致英国首相很难继续获得国内那些曾经最积极赞同英国脱欧民众的支持。一名由于欧盟谈判策略未公开而不愿具名的知情人士称，解决的方法是，集中力量让双方确定计算这笔费用的方法，而不是为了具体金额纠缠不休。

欧盟要求英国付清所有未偿财务，并兑现作为欧盟成员国的或有财务承诺，这些要求仍将是英国脱欧谈判最艰难的一些议题。欧洲领导人29日在布鲁塞尔开会，订立一套英国脱欧谈判的总体指导原则，将明确要求英国承担其责任，并称应该反映出英国作为欧盟成员国的整个历史。

欧洲理事会主席图斯克在给欧盟领导人的信函中说：“在与英国脱欧相关的主要问题取得足够进展前，我们将不会讨论与英国今后的关系。”他在这份于28日公开的信函中称，这个分阶段解决问题的方法“不仅仅是一种战术，鉴于我们确定谈判框架的时间有限，它也是唯一可行的方式。”

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