西雅图市长提出含糖饮料征税案

（联合早报网讯）美国西岸大城市西雅图市长默里提出含糖饮料征税法案。此案“一箭双雕”，既帮助人们过得更健康，同时又能筹集资金，支持西雅图的早期教育计划。

默里（Ed Murray）27日提出的征税法案涵盖了各类碳酸饮料、能量及运动饮料、果味饮料、加糖茶饮料和瓶装咖啡饮料。所谓的“无糖”饮料（健怡可乐等）也在征税范围之列。每安士含糖饮料征税0.0175美元（0.0244新元）。征税将适用于市内所有的大小经销商。不过，纯果汁、婴儿配方奶粉、药品和乳基制品可免税。

美国侨报网引述西雅图（Seattle）市长办公室发布的官方新闻稿说，征税议案实施后的第一年预计可筹集税收2300万美元（近3204万新元），随着消费量降低，之后的每年预计可筹集税收1800万美元。

默里于2月发表市情咨文时，率先提议对西雅图市售的含糖饮料征税。当时他提议每安士含糖饮料征税0.02美元，预计每年可筹集税收1600万美元。不过，添加人造甜味剂的“无糖”饮料并不在征税范围之列。

相较于他发表市情咨文时宣布的初步议案，正式的议案有略微改动。据默里介绍，市长办公室的职员与市议员蒂姆·伯杰斯（Tim Burgess）在研究了征税对低收入者、有色人种的不同影响之后，他对议案做出了相应修订。这些工作涉及了与社区活动分子、公共卫生专家和企业主的交谈。在默里公布了初步议案后，有人建议应当对“无糖”饮料征税，因为富裕的白人饮用“无糖”饮料较多。

默里说，征收的税款中，大多数用于帮助低收入及弱势家庭儿童的项目。这包含了课前及课后项目，暑期学习项目，西雅图学院系统奖学金，以及早期教育项目。

征收的税收还将用于增加健康食品的可获取性。默里认为，特朗普政府可能会削减划拨给为市民提供新鲜蔬果的城市的联邦拨款。

此前，一些餐馆老板、便利店主、碳酸饮料经销商和工会已对默里的含糖饮料征税议案表达了不满，认为这是对他们的不公平负担。

不过，默里指出，大量饮用含糖饮料会引发多种健康问题，如糖尿病、高血压、心脏病及牙科疾病。加利福尼亚州伯克利市自2015年开始对碳酸饮料征税以来，该市的含糖饮料消费量下降了21％。

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