美国前总统老布什康复出院

（联合早报网讯）美国目前在世最年长的前总统老布什（George H.W. Bush）两周前因轻度肺炎和支气管炎住进休斯敦卫理公会医院，经过治疗他于28日康复出院。

中新社报道，老布什的发言人吉姆·麦格拉斯（Jim McGrath）28日发表声明称：“布什总统和夫人很高兴能够回到家中与家人朋友度过美好时光，并感谢为他提供出色护理的医生和护士。”

现年92岁高龄的老布什，今年已经三度住进医院。1月，老布什曾因肺炎引发的呼吸道问题于休斯敦卫理公会医院治疗半个月，一度在重症监护室使用呼吸机。他的夫人芭芭拉也入院治疗支气管炎，并在同月出院。2月5日，夫妇二人一同现身休斯敦2017年美国国家橄榄球联盟（NFL）年度冠军赛“超级碗”现场，为比赛掷硬币。此后，老布什再次住进医院，但病因当时并未对外披露。

由于帕金森症削弱了老布什的胸部肌肉，使得他的身体难以自我清除气管中的粘液，从而导致咳嗽，无法得到适当的休息，于4月14日入院治疗。

尽管医生在几天前表示，老布什此次的轻度肺炎已经得到治疗和解决，但仍要求这位前总统留院观察，以便他的慢性支气管炎得到更好的控制。

休斯敦卫理公会医院肺科医生克林特·杜尔（Clint Doerr）在一份声明中说，“布什总统仍然需要应对慢性支气管炎的影响，这是一个随着年龄增长越发普遍的问题。意味着他的气管会不断出现低水平的炎症，从而加剧肺炎的症状。”

此次住院期间，老布什的长子、美国前总统小布什到医院探望，并将两代总统在病房同框的照片公开，大秀父子亲情。

本月初，另一位美国前总统比尔·克林顿曾到休斯敦探访老布什夫妇，叙旧、共进午餐之外，他还向对“疯狂袜子”情有独钟的老布什赠送了两双花袜子。

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