日本政府拟优先部署陆基宙斯盾系统应对朝鲜

（联合早报网讯）据日本政府消息人士28日透露，为应对朝鲜的核与导弹开发，政府基本决定优先探讨为自卫队部署陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）作为新的防护举措。

共同社报道，日本分析认为朝鲜同时发射多枚导弹的能力与精准度已得到提升。为应对“新阶段的威胁”， 有必要在目前的弹道导弹防御（BMD）中加入新装备，扩充更多层次的拦截能力，并力争数年后完成部署。

同步进行探讨的最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）的拦截能力较高，但部署费用高昂，可防护范围比陆基宙斯盾系统小，是否部署还将继续探讨。

据相关人士介绍，部署“萨德”的费用为每座1250亿日元（约合人民币77.4亿元），覆盖日本全境需要六座左右。另一方面，陆基宙斯盾系统每座约800亿日元，据悉两座即可全部覆盖。

陆基宙斯盾系统由海上自卫队的宙斯盾舰载拦截导弹（SM3）和高性能雷达组成并在陆地部署。宙斯盾舰为保持拦截态势有必要在海上，但陆基宙斯盾系统易于随时警戒，也能减轻自卫队员的负担。

部署需要大面积用地，日本政府拟在以靠近朝鲜的日本海一侧为中心，推进用地选址工作。

现行《中期防卫力整备计划》（中期防）明示了2014年度至2018年度五年内防卫装备品数量和经费，关于继此制定下一期中期防，预计日本政府将探讨把明年下半年的计划部分提前等内容。

自民党3月向首相安倍晋三提交了一份关于强化BMD建议，内容包括加速探讨导入陆基宙斯盾和萨德系统等。

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