路透社民调：更多美国人认为种族关系恶化

（联合早报网讯）路透社的一项民调显示，有更多美国人认为，美国的种族关系正在恶化。

路透社民调是在3月28日到4月3日这七天中在网上进行，范围涉及全美50个州，受访人数在2800名左右。

调查问卷中的一个问题是他们是否对种族主义和偏执感到担忧。结果显示，36%的受访者认为种族主义和偏执对美国来说是一个“迫切的威胁”（imminent threat）。这比路透社两年前对相同问题的民调结果高出七个百分点。

路透社说，在接受采访的20多名受访者中，大部分人说，他们最近感到种族间的敌意令人不安地增加，或者说至少有一些美国人更愿意表达出这种敌意。

不过并不是所有人都有这种感受。路透社的民调说，大约有25%的受访者认为自己社区里的人相互之间没有以前那么友好相处，但是大部分的受访者并没有注意到这些变化。

从党派来看，路透社的调查说，来自民主和共和两党的人士似乎都比两年前更为担心种族主义问题，不过，民主党人对种族主义的威胁更为担忧。

民调显示，受访的民主党人中有46%的人表示种族主义和偏执对国家构成迫切的威胁，较两年前上升11个百分点；共和党中只有27%的人这样认为，但也比两年前上升三个百分点。

一些批评人士认为，特朗普在竞选时的一些煽动性言论加剧了种族间的仇恨。

特朗普也试图努力弥合这些裂痕。他胜选后曾在采访中表示，他对以他的名义进行的种族主义行为感到心痛，并敦促这样做的人立即停止。

不过，也有人认为，损害已经造成。

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