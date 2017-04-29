美研究：功能性饮料比碳酸饮料有害健康

（联合早报网讯） 美国一项研究发现，功能性饮料（energy drinks）比碳酸饮料（carbonated drinks）更有害健康，即便只喝一罐也可能引起血压和心率变化。

很多人可能会在运动后或者疲劳时喝功能性饮料。近年来，种类繁多的功能性饮料以“增强免疫力”、“缓解疲劳”、“恢复体力”为卖点，吸引众多消费者青睐。不过，《美国心脏病协会杂志》近日刊载的一项研究称，功能性饮料比碳酸饮料更有害健康。

所谓功能性饮料，就是通过调整饮料中天然营养素成分和含量比例，以适应某些特殊人群营养需要的饮品。

美国特拉维斯空军基地医疗中心研究人员把18名志愿者随机分成两组。一组饮用市场上可买到的一罐约907克的功能性饮料，饮料含320毫克咖啡因、108克糖、牛磺酸、人参等；另一组作为参照组饮用等量碳酸饮料，含有等量咖啡因，另含柠檬汁、樱桃糖浆和苏打水。六天后，两组交换饮料。研究人员在志愿者喝饮料前后检测他们的血压和心率情况。

结果显示，饮用功能性饮料的志愿者心室激动的时间比参照组长10毫秒，而这一指标与室性心律失常的发生、冠心病猝死风险，以及正常人群的死亡率均有直接关联。

研究人员还发现，两组志愿者喝完饮料后，血压都有所升高，但都在正常值范围内。不过，饮用碳酸饮料的志愿者六小时后血压恢复如常，但饮用功能性饮料六小时后血压仍然偏高。研究人员认为，除咖啡因，功能性饮料中还有其他成分会改变血压。

研究人员承认，这项调查样本少，还需要进一步研究。但他们提醒说，对于功能性饮料，人们还是应该三思而后“饮”。

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