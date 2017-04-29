菲媒：中国军舰将访菲 杜特尔特或登舰参观

（联合早报网讯） 《菲律宾商报》29日报道称，三艘中国海军军舰将自4月30日起，前往达沃市访问三天。这是自2010年4月以来，首次有中国军舰访问菲律宾。菲律宾媒体称，这彰显中日双方日益升温的关系。

东棉兰老军区28日发布通告说，中国导弹驱逐舰长春号、导弹护卫舰荆州号，以及综合补给舰巢湖号将由东海舰队副司令员率领，于30日航进达沃港进行为期三天的友好访问，访问将持续到5月2日。菲律宾总统杜特尔特预期将登舰参观。

菲律宾军方表示，这是自2010年4月13日以来，首次有中国军舰访菲。

菲律宾国防部发言人在简讯中说：“国防部对于外国海军来访保持开放态度，诚如美国、越南、俄罗斯与新西兰一样，我们欢迎中国军舰访问……除了作为信心建立的措施之外，我们也认为这是中方彰显两国关系升温的动作。”

至于为何多数外国军舰访菲是停泊在马尼拉湾，而中国军舰选择到南部达沃市，菲律宾国防部发言人说：“中国可能选择对他们方便的地点，我不愿多做假设，或许他们想看看达沃市是什么样子。”

报道称，中国舰队将与菲方进行友谊体育竞技，并于5月1日开放给民众登舰参观。

菲律宾总统杜特尔特此前透露，已向中国海军舰队发出访菲邀请，届时他将亲自登上中国舰船，以显菲中关系的蓬勃发展。

中国外交部发言人华春莹曾表示：“军事交流与合作是中菲关系的重要组成部分。随着两国关系的改善，中方愿同菲方在有关领域加强交流与合作。”

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