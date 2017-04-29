商家集体休业抗议改道金马仑游客吃闭门羹

（联合早报网讯） 马来西亚金马仑碧兰璋大街约70个商家不满道路改道，集体关门不做生意，向当局进行无声抗议，导致许多到来的游客“吃闭门羹”。

据《星洲日报》报道，今天（29日）起连续三天周末碰上劳动节假期，许多游客到金马仑游玩，碧兰璋大街却有90%的商家“关门”不做生意，只有少部份食物档、快餐店、杂货店和酒店营业。

金马仑碧兰璋大街从双向道改为单行道后，被指没有改善当地的交通阻塞问题，反而影响商家的生意，他们希望当局考虑把原有的双向道路归还给居民和商家们，以免生意受到打击。

发动抗议的非政治组织认为，改道并不全然解决交通阻塞问题，反而令商家生意额大跌，收入减少，为游客带来不便，可是警方认为改道有助减缓交通阻塞，商家关门不做生意只会面对更多的损失，双方各执一词。

居民庄文贵告诉《星洲日报》，自从碧兰璋大街改为单行道后，为居民和游客带来许多不便，游客因改道而不逗留在当地购物，加上交通流量快和较难找停车位，导致商家生意大受影响。

金马仑区域环境觉醒组织主席拉马克利斯南发文告指出，警方多次尝试把碧兰璋大街改为单行道，可是却无法改善当地的交通阻塞问题，让碧兰璋居民和商家们感到失望。

他说，碧兰璋大街改为单行道的试跑日从3月17日直到4月16日结束，目前当局表示试跑日期再度延长，即从4月18日直到5月17日才结束。

他说，今年是彭亨旅游年，相信碧兰璋大街改为单行道后，将影响当地的旅游业。

金马仑警区主任哈沙迪发表文告指出，为了避免金马仑各主要道路出现交通阻塞影响居民和游客，今年2月15日到访金马仑的彭亨州摄政王东姑阿都拉谕令警方联合其他政府部门寻找对策，同时重新研究金马仑各主要街道的规划和交通疏通工作。

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