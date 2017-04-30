留英中国男子肢解富贵同乡谋财还赌债　谋杀罪成下月判刑

（联合早报网讯）英国曼彻斯特一名嗜赌并欠下巨债的中国男子，去年杀害富贵朋友后将对方肢解，再盗用死者、财物来偿还赌债和继续豪赌。虽然该男子否认谋杀，但陪审庭一致裁定他罪名成立，下月2日判刑。

据星岛日报报道，43岁被告姜明（音译：Ming Jian）与其36岁富贵朋友刘阳（音译：Yang Liu）同来自北京，两人不时结伴到赌场赌钱。案情披露，姜明好赌成性，在曼彻斯特两间赌场共输掉27.3万英镑，负债累累，被债主追讨。姜明于是计划谋害刘阳。

去年10月5日，姜明诱骗刘阳到其位于曼彻斯特的家中，将刘阳杀害，然后砍下刘阳的头颅和四肢，又将无头尸体藏在行李箱，并驾车到偏远地区弃掉，又到附近油站买汽油用作烧尸。

姜明处理刘阳尸体后，回到曼彻斯特，并于当日用刘阳的银行卡提取800英镑现金，到曼城一间赌场赌钱。他之后以刘阳的银行卡提取现金，到赌场下了超过17万英镑赌注；又冒充刘阳身份，盗取款项及出售他价值22万英镑的住宅，解决债务问题，引起警方注意。

警方搜查姜明的寓所时，发现厨房和梳化上有大量刘阳的血迹，并在餐桌血迹中辨识出刘阳的指纹。此外，浴室也检测出大量血迹，相信姜明是在浴室肢解刘阳尸体。姜明去年10月被捕，虽然他否认控罪，但陪审团一致裁定他的谋杀罪名成立，下周二判刑。

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