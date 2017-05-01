特朗普执政百日见证全美气候大游行

（联合早报网讯） 美国特朗普政府29日迎来执政百日，但迎接它的是全美370多场“人民气候游行”，美国民众纷纷走上街头反对特朗普气候政策“开倒车”。

在首都华盛顿，从国会到白宫近2公里长的宾夕法尼亚大道满是抗议者，活动高峰期间参与者超过20万人。

据新华社报道，当地时间上午10时半，华盛顿的“人民气候游行”活动以国会山下联合广场上的演讲活动拉开序幕，来自南卡罗来纳州的牧师、受飓风“桑迪”影响的护士、墨西哥湾沿岸的社区领袖、拉斯维加斯的学生活动家、伊拉克战争退伍军人、劳工领袖及低收入社区支持者等约10人纷纷上台，讲述气候变化和污染对他们生活的影响，并敦促特朗普政府采取行动应对全球变暖。

自特朗普上台以来，其一系列举动引起环保人士乃至国际社会的担忧。

抗议者康诺利说：“特朗普根本不关心环境，就好像气候变化不存在一样。”

活动组织者宣布，游行高峰期，参加者超过20万人，远远超出他们向美国国家公园管理局申请许可的约10万人，活动取得“巨大成功”。

除了华盛顿外，美国其他城市同日也举行了370多场“人民气候游行”活动。在美国之外，德国、希腊、英国、新西兰、日本、菲律宾、巴西、墨西哥、肯尼亚和乌干达等国也举办了这一活动。

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