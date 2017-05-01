沙特逮捕46名恐袭嫌犯

（联合早报网讯） 沙特阿拉伯内政部发言人30日说，沙特警方近日逮捕了46名恐怖袭击嫌疑人，他们涉嫌参与去年针对圣城麦地那和沙特第二大城市吉达的自杀式炸弹袭击。

这名发言人说，被捕嫌疑人中有32名沙特人，其余来自巴基斯坦、也门、阿富汗、埃及、约旦和苏丹。他们均在吉达市被捕。警方在他们的住处还发现大量枪支弹药和现金。

发言人表示，目前案件还在进一步调查中。

去年7月，圣城麦地那发生一起自杀式炸弹袭击，两名警察和三名袭击者身亡。同月，在距离美国驻吉达总领馆不远处发生一起自杀式炸弹袭击，两名警察受伤。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅