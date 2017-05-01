默克尔力挺法总统候选人马克龙

（联合早报网讯）德国总理默克尔星期六再次表态支持法国中间派候选人马克龙。

默克尔当天与欧盟领袖商讨英国脱欧策略后，在布鲁塞尔向记者表示，对法国总统候选人有“特别属意”的人选，而这“应该不会令人感到意外”。

此前一天，默克尔受访时说，马克龙会是一个“强有力的总统”。

被问及马克龙是否必须证明他并非德国的“宠物狗”时，默克尔回应称，这个形容词“简直荒唐”。

法国来临的星期天举行总统选举第二轮投票。民调显示，虽然极右派候选人勒庞的后劲很强，但马克龙仍将在第二轮投票中以59%至60%得票率胜出。

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