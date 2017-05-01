美前高官称美俄关系差于冷战时代

（联合早报网讯） 美国一名前高级官员说，当今的美俄关系比冷战时期还差，特朗普总统有机会改善双边关系，但前提条件是先解决乌克兰问题。

前美国驻俄罗斯大使、前助理国防部长弗什博说，美俄关系现在还不如冷战高峰时期。他说，冷战时代美苏之间有一套规范双方行为方式，以及管控危机和避免扩大风险的机制，但这些游戏规则在今天的美俄关系中荡然无存。

弗什博曾在克林顿、小布什和奥巴马多届美国总统任内担任高级职务，还曾是美国驻北约大使、驻韩国大使，去年秋季刚卸任北约副秘书长。弗什博目前是独立智库人士，刚参加了几天前结束的第六届莫斯科国际安全会议。

弗什博对俄罗斯媒体表示，冷战期间发生了许多危机事件，但都能被美俄双方控制。东西方当时还推动缓和，签署了赫尔辛基协议，但俄罗斯侵略乌克兰使联合国宪章和赫尔辛基协议等这些规范双方关系的基石遭到彻底破坏。再加上俄罗斯干涉美国和其他西方国家大选，双方完全丧失互信。

弗什博说，虽然面临有关俄罗斯丑闻的调查，但特朗普总统还是有机会改善双边关系，因为特朗普不感兴趣也不支持俄罗斯国内的民主派力量，不会引起克里姆林宫的不满。其次，特朗普的许多新政策正在开始制订和形成之中，在处理美俄关系时，特朗普能从头开始，没有过去的包袱。

但弗什博认为，改善美俄关系首先必须从解决根本问题着手，那就是先要解决乌克兰东部冲突，而这一行动必须由特朗普与普京亲自主导。另外，美俄也应在反恐、核不扩散、朝鲜问题等双方利益有吻合的地方加强合作，采取小步前进、逐渐积累正面因素的方式，为改善两国关系制造气氛。

弗什博认为，美俄都是安理会常任理事国，两国所拥有的核武器能多次摧毁全球，无论矛盾分歧如何无法弥补，双方都应负起责任，不允许两国关系恶化和冲突。

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