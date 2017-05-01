专家：气候危机威胁全球 巴黎恐爆洪灾

（联合早报网讯） 据《文汇报》报道，近年来，全球人口及平均温度不断上升，很多城市预计会受到热浪侵袭及水位上涨的威胁。专家警告，各国必须做好城市规划，以应对气候变化所带来的危机。

据报道，欧洲地球科学联盟日前在维也纳召开会议，指城市特别受到“都市热岛效应”影响，即混凝土建筑物相较未发展地区更易吸收太阳热。

气候学家勒特赫表示，危机已迫在眉睫，城市必须实时改变交通系统及住屋规划，以抵御气候变化的冲击。

天文气象学家舍尔茨指出，人类过往只顾及栖息在水边的好处，却忽略当中风险，没有把地球物理学的因素考虑在内，令都市难以抵挡自然灾害。

报道还称，不止是沿海城市，就连位处内陆的巴黎也可能受暖化影响。巴黎在1910年曾发生大水灾，塞纳-马恩省河水位急升8.62米，全城基建几乎完全瘫痪。

巴黎首席重建官梅尔警告，这种百年一遇的洪水有机会重临，届时会造成1000亿欧元损失及40万个职位流失，地下铁路也会受严重破坏，预计需5至10年才能完成重建。

与会者提出多项建议应对“都市热岛效应”，其中一个方法是在住宅阳台或天台种植大量植物，吸收都市热力。另一方法是仿照日本收集雨水，然后将水洒在街道上协助降温。

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