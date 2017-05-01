韩国防部坚称萨德费用无法再协商

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国国防部发言人文尚均1日在例行记者会上表示，“萨德”部署费用无法再协商。

韩国青瓦台国家安全室室长金宽镇4月30日就此与美国国家安全事务助理麦克马斯特通电话，双方再次确认“萨德”费用协议内容。但由于双方公布的通话内容不一，导致争议进一步发酵。

文尚均1日就“萨德”部署费用是否会成为美方提高韩方防卫经费分摊额的筹码表示，防卫经费分摊比例，是对驻韩美军对半岛安全的贡献、韩方财政承担能力、半岛安全情况、驻韩美军维持稳定驻扎的基本条件等综合因素进行考虑后确定的，两国将协商后保证分摊比例合理。

一名熟悉韩美国安问题的政府官员表示，将部署在星州的“萨德”反导系统属于美方资产。根据《驻韩美军地位协定》，韩国政府提供地皮及基础设施等，“萨德”的建立、运营及维护费用则由美方承担，因此“萨德”费用问题不是重谈的对象。就麦克马斯提及再协商一事，这名官员表示，暂时还无法确定是指“萨德”或防卫经费分摊一事。

当天早些时候，青瓦台方面称，青瓦台认为麦克马斯特在接受美国媒体采访时重新确认韩美曾就“萨德”反导系统达成的协议内容仍有效。

美国总统特朗普近日提出让韩国承担10亿美元的“萨德”部署费用，引发了巨大争议。

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