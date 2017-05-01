德大选各党候选人确定 默克尔谋第四任期

（联合早报网讯） 德国自民党日前召开党代会，推举林德纳（Christian Lindner）连任该党主席。至此，德国各主要政党候选人已全数出炉。

随着即将于一周后相继登场的石荷州与北威州两地州议会选举，德朝野各党大选冲刺料将在5月吹响发令枪。

据报道，德国目前联合执政的两大政党联盟党（基民盟／基社盟）和社民党此前已分别确定各自的候选人。寻求第四个任期的现总理默克尔没有悬念地出任联盟党领军人，社民党则启用前欧洲议会议长、德国政坛“新人”舒尔茨。

5月7日，德国北部紧靠丹麦的石荷州将举行州议会选举。根据最新民调，基民盟和社民党在该州支持率遥遥领先，分别为32%和31%。

报道指出，但更为关键的是5月14日的北威州选举。作为德国人口和经济实力都排名第一的头号大州，该州州议会选举将是9月全国大选前最后一个地方选举，具有定调的意义，故各党都投入大量精力“押注”此次选举。

从民意走势来看，舒尔茨1月宣布参选后，一举带动社民党民调攀升甩开联盟党的“舒尔茨效应”，如今已显现颓势。4月21日公布的最新“德国趋势”民调显示，联盟党的支持率为35%，再度领先社民党的30%。

此前有分析认为，在目前难民和安全议题已成为朝野各党首选的选战论辩议题，加上去年圣诞节柏林曾遭遇严重恐袭的背景下，执政的联盟党将难以承受安全方面再有任何闪失。

综合来看，德国大选选情仍未充分明朗化，各政党候选人的实力对比和各方基本盘状况或需等到前述两州地方选举尘埃落定后方现端倪。

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