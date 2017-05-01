俄军启用新型信息安全系统防泄密

（联合早报网讯） 为防范敌方监听各种移动通信网络而窃密，俄罗斯国防部日前批准采用一种新的信息安全系统，它能干扰压制所有已知移动通信频段，同时监控己方的保密通信。

据俄罗斯“军事观察”网站报道，这一新系统名为“屏蔽－电子战”（简称“屏蔽”），采用多个大功率天线和11台无线电干扰器，可干扰压制己方不使用的所有移动通信频段。在系统覆盖范围内，2G到4G的移动通信终端和WiFi等各种网络设备都无法进行语音和数据通信。

与此同时，系统会留下狭窄的秘密通信频段，允许经检测的手机、平板电脑等移动设备在该频段上进行无线通信，但这些设备间交流或与外界往来的所有信息都要通过虚拟基站传输。在信息传输过程中，如果系统的智能监控设备发现某通信内容涉嫌违反保密规定，会提示管理员阻断此次通信。

据通信专家介绍，所谓虚拟基站是指运用软件在电脑上模拟移动通信基站的部分功能。

“军事观察”网站评论说，“屏蔽”系统在通信渠道方面采取“对外普遍压制、对内秘密联络和内部监督”等方式，与传统保密通信方法没有本质差别。但它运用若干新技术，解决了新时期保密通信的一些难题，且首次被俄军方单位用于防止窃听泄密，从这些角度看，这一系统在加强通信管理方面迈出了重要步伐。

据报道，这一系统适合在司令部、军队驻地、军事基地、训练演习场所等面积较大的区域使用，俄罗斯空天军下属部分单位已装备。

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