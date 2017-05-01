马国加强海上防卫防菲阿布沙耶夫武装

（联合早报网讯） 马来西亚国防部长希沙慕丁表示，随着菲律宾南部阿布沙耶夫武装一重要头目被击毙，马来西亚将加强海上，特别是沙巴州海域的防卫，严防阿布沙耶夫武装分子进入马来西亚。

根据媒体稍早前报道，阿布沙耶夫武装重要头目阿哈布斯米沙亚（AlHabsi）上周五晚在霍洛市英达南镇附近爆发的一场枪战中被菲律宾安全部队击毙。

希沙慕丁称，阿哈布斯米沙亚被击毙是“马来西亚、印度尼西亚及菲律宾三方密切合作的成果”。

希沙慕丁4月30日出席一个公开活动时表示，加强边境海域安全是为了防范阿布沙耶夫残余势力不堪菲律宾军队围剿而潜入马来西亚。

综合此间媒体报道，马来西亚高级官员表示，警方一直非常重视边防安全，长期有武装警员驻守或巡逻边境地区和海域，相关武装组织残部难以进入马来西亚。

沙巴东部安全指挥区指挥官旺阿都巴克里在接受媒体采访时表示，马来西亚已加强沙巴海域边界巡逻，并提高了边境地区的安全级别。

马来西亚武装部队参谋总长阿芬迪强调，军方将协助警方加强边境海域安全，严防阿布沙耶夫武装分子犯境。

阿布沙耶夫武装成立于上世纪90年代初，主要在菲律宾南部活动，参与制造一系列袭击和绑架活动。

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