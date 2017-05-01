美国会两党就政府预算达成一致

（联合早报网讯） 美国媒体4月30日报道说，美国共和党和民主党国会议员当天就一份政府预算案达成一致，如果这份预算案得以通过，将允许美国政府运行至9月。

据《华盛顿邮报》报道，这份预算案包括一项125亿美元的新增军费支出，以及一项15亿美元的预算用来加强边境安全。另据一些媒体报道，这份预算案总额度约为1万亿美元。

报道称，这份预算案满足了美国总统特朗普关于提高军费的需求，但未提供在美墨边界筑墙的资金，也未按特朗普要求削减一些政府部门的运行经费。

根据预算案，加强边境安全的经费只能用来进行技术投资以及修补已有的篱笆及设施。

国会两党预计将于本周对此份预算案进行投票，特朗普必须在下周末前签字使这份预算案生效，以避免政府停摆。这份预算案将持续至9月30日，也就是今年财年结束为止。

参议院少数党领袖民主党人舒默当天说：“这份协议对美国人民来说是一份好的协议，消除了政府停摆的威胁。”

上一份美国政府预算案本已于4月28日过期，但国会当天紧急通过一份为期一周的短期预算，使两党有更多时间就政府预算案进行协商。

美国国会一项重要职责就是修订政府预算，但由于国会两党近年来矛盾重重，多次在预算问题上发生分歧。其中最严重一次是在2013年，由于两党未能及时通过新预算，美国政府非核心部门在旧预算失效之后停止运行16天。

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