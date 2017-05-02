特朗普：若情况允许 愿与金正恩会面

（联合早报网讯）美国总统特朗普表示，如果情况允许，他愿意与朝鲜最高领导人金正恩举行会面。

近几周对朝鲜措辞强硬的特朗普，周一（1日）在白宫椭圆办公室接受彭博社专访时指出：“如果与他（金正恩）会面是一件可行之事，我肯定会这么做，并且会感到荣幸，但前提是情况要允许……大多数政治人物不会明确表态愿意与金正恩会面，但我愿意。”

特朗普在访谈中没有指明“情况允许”的具体含义。不过，白宫发言人斯派塞过后在例行记者会上表示，“情况允许”意味着很多事情，这首先需要朝鲜立即停止挑衅性行为。

斯派塞说，朝鲜半岛局势持续紧张，朝鲜对美国以及地区盟友构成严重的潜在安全威胁。特朗普将始终把保护美国的国家安全作为首要目标。他强调，从目前的情况看，美朝领导人之间不存在会面的可能性。

对于特朗普使用“感到荣幸”的措辞，斯派塞解释称，鉴于金正恩是朝鲜领导人，特朗普总统此言是出于外交层面的考虑。

朝鲜半岛局势近期轮番升级。特朗普此前接受路透社采访时表示，希望通过外交手段解决朝鲜问题。但他同时强调，与朝鲜发生大规模冲突的可能性是存在的。他对美国哥伦比亚广播公司表示，如果朝鲜再次进行核试验，他将不会感到开心。当被问及美国是否会采取军事行动时，特朗普回答：“不知道，我们要再看看。”

有消息称，美国会众议院本周将就是否对朝鲜施加新的经济制裁进行讨论，新一轮制裁可能针对朝鲜的航运业。

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