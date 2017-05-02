日议员：日不排除先发制人打击朝鲜

（联合早报网讯）日本几名重量级众议员周一（1日）在华盛顿表示，面对朝鲜弹道导弹的威胁，日本不排除对朝鲜进行军事打击和先发制人打击的可能性。 他们还提到，现在正是美国考验中国的时候，中国应该尽自己最大的努力，避免美国对朝鲜进行先发制人的打击。

美国之音报道，日本众议员，前日本防卫部长中谷元、前防卫部长小野寺五典以及前防卫副部长长岛昭久周一在华盛顿智库战略与研究中心，就日本在特朗普时代的朝鲜政策发表演讲。

中谷元说，朝鲜半岛目前面临韩战以来最紧张的局势，朝鲜的弹道导弹打击能力在加强，而且金正恩政府不太可能放弃弹道导弹的研发。中谷元说，面对朝鲜的弹道导弹威胁，日本不排除任何选项，包括对朝鲜进行军事打击和先发制人的打击。

他通过翻译说：“这样的远程导弹对日本和美国形成真正的威胁，所以，目前我们需要将所有的选项摆上台面，包括军事打击和先发制人的打击。”

中谷元认为，这是美国考验中国的时候，为了避免美国实施军事打击，中国会尽自己最大的努力。

他说：“美国目前在很多方面都在考验中国， 全世界都在看着中国。 朝鲜是否会放弃核导弹试验？ 如果中国阻止不了， 美国就会批准先发制人的打击。 因此，中国的反应非常重要。为了避免先发制人的打击的发生，我认为中国必须尽自己最大的努力。”

小野寺五典则在周一的演讲中表示，朝鲜对日本的威胁越来越大，所以，日本要做好准备。

他通过翻译说：“我们不知道朝鲜什么时候，从什么地方发射导弹。他们已经进行了五次核试验，从别国的经验可以看出，第五次试验显示，他们的核武器快接近完成了， 这将应该被视为对日本的巨大威胁。”

去年以来，朝鲜进行了两次核试验和20多次弹道导弹试射。今年3月6日，朝鲜同时发射了四枚导弹，其中三枚落在日本专属经济区内。日本认为，朝鲜对日本的威胁“已经进入新阶段”。小野寺五典认为，日本目前拥有的反导机制不够拦阻来自朝鲜的袭击。

长岛昭久则在演讲中谈到亚洲安全局势的变化。他不仅谈到朝鲜的威胁，还谈到了中国的威胁。他说，对日本来说，朝鲜是“立即的、实际的”威胁，但是中国的威胁是长期的，到2020年时，中国的军费开将是日本的6倍，2030年将是10倍。他说，日本对中国的相对强大的能力将日渐式微，与中国的差距也将越来越大。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅