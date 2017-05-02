TPP国家今明启动谈判 美国排除在外

（联合早报网讯）仍留在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的11个国家今明两天将在加拿大多伦多召开会议，在没有美国参与的情况，就落实这份自贸协定展开全面磋商。

日本《读卖新闻》报道，日本作为11国当中的最大经济体，希望能在今天（2日）与明天的会议中扮演领导角色。

TPP部长级会议将于本月20日及21日在越南召开，此次在多伦多的谈判将为那次会议进行筹备。会谈的焦点将集中在11国能在多大程度上为TPP制定方向。

负责TPP事务的日本经济部长石原伸晃此前已分别同新西兰贸易部长和加拿大国际贸易部长对话，证实各方将展开密切合作。

上周五，石原伸晃在内阁会议后的记者会上说：“加拿大政府要求日本扮演中心角色。”这似乎显示，日本会在本轮会议领导有关谈判。

据一名熟悉TPP谈判的消息人士透露：“所有国家都希望能从TPP中受惠，就这一点大家都没争议，但对于如何落实，就有不同意见了。”

《读卖新闻》的报道指出，本轮会谈可能出现三种情况。

第一、参与国可能修改加入TPP的条件，而不更改协定内容。

第二、举行新的谈判重新磋商协定内容，包括贸易与投资条例。

第三、成立新的自由贸易区，根据TPP原有的内容，让11国以外的国家也能加入。

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