澳报告：中国对澳投资创2008年以来新高

（联合早报网讯）最新报告显示，中国在澳大利亚的投资创下自2008年全球金融危机以来的最高点，去年达到154亿澳元（约162亿新元），比上年增长12%。

中新社报道，由悉尼大学和毕马威会计师事务所（KPMG）联合提供的这份《揭开中国在澳投资面纱》（Demystifying Chinese Investment in Australia）的报告显示，中国企业去年向澳洲输入154亿澳元，其中，商用物业、基础设施和农业最受欢迎。

2016年，商业房地产投资连续第三年占据首位，占中国对澳投资的36%。下一项最受欢迎的是基础设施，其次是农业和医疗保健。能源投资占整体交易的9%，首次超过采矿业。

在投资地域方面，2016年新南威尔士州吸引了一半以上的中国投资。维多利亚州占25%，其次是西澳和南澳。

据当地媒体报道，报告合著者、毕马威的弗格森（Doug Ferguson）表示，澳洲与中国的投资关系在2016年继续保持多元化，交易量达到创纪录的水平，而私人公司的交易数量达到前所未有的水平。他说，中国在澳洲的投资已经开始“成熟”，中国企业往往需要与本地企业组建合资，并且只能收购少数股权。

报告共同作者之一、悉尼大学商学院亨德里斯切克（Hans Hendrischke）教授认为，与美国和欧洲其他地区相比，来自中国的投资已放慢。澳洲向中国消费者提供优质食品货物，因此澳洲是中国新经济新方向的一部分。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅