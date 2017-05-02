马国：每20名女佣有一人失踪

（联合早报网讯）马来西亚每20名女佣当中，就有一人失踪或逃离他们的雇主，原因包括被雇主辱骂、恶劣的工作环境，以及有其他更好的工作机会等。

星洲网报道，《星报》引述女佣雇主协会（MAMA）主席恩古阿末弗兹的说法表示，马国有超过25万名家庭帮佣，当中有1250名帮佣逃跑。

他说：“这是一个很严重的问题，这还不包括那些非法女佣。即使只有一名女佣逃跑也应被视为严重的课题，不该发生。”

恩古阿末弗兹指出，在这些逃跑的帮佣当中，大多数人都是为了想要赚取更高的收入，或是被中介欺骗，也包括一些含有其他动机。

他说，雇主需要支付1万2000至1万4000令吉（约3860至4500新元）来聘请一名女佣，并且必须承担女佣逃跑的风险。至于那些透过非法途径聘请女佣的人士，他们所需要承担的风险则更高。

一家中介公司的助理经理向《星报》透露，他们公司有5%的女佣会逃跑。她表示，来自大城市如印度尼西亚的帮佣逃跑的机率较高。原因是比起来自乡下地区的帮佣，她们体验过大城市的生活，接触过各种不同的人。

另一名中介公司的员工则表示，女佣仅是为了讨生活，她们逃跑的原因，通常是因为雇主的态度不好，例如没按时发薪水、没提供三餐、不允许他们和家人通话或是没给予充份休息时间等。若雇主将帮佣视为家庭的一分子，她们就不会逃走。

针对女佣失踪课题，马国武吉安曼警方表示，确实接获有关投报，但这属于移民署的管辖范围。

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