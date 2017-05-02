美各地五一游行 反特朗普移民政策

（联合早报网讯）在国际劳动节之际，从西海岸的洛杉矶、旧金山到东海岸的华盛顿、纽约，美国多地举行“五一大游行”。

中新社报道，当地时间周一（1日）上午，洛杉矶逾万名各界人士汇聚到麦克阿瑟公园，开始一年一度的游行示威活动。示威者手举美国国旗、标语牌及政治漫画海报，标语牌上写着“不要筑墙”、“捍卫公正”等。

据洛杉矶劳工团体预计，今年“五一大游行”有约10万人参加，是近10年来规模最大的一次。警方封闭了沿途道路，还有数架警用直升机在游行区域上空盘旋。游行所经道路不允许机动车通行，有警员为游行队伍和围观群众维持秩序。

在旧金山，旧金山市长李孟贤、华裔市议员汤凯蒂、韩裔市议员金贞妍等走在“五一大游行”队伍的最前面，共同拉着“团结起来、我们最强”的大幅标语向市政府广场行进。华人进步会等旧金山华人劳工组织也召集数百名华裔民众参与游行，用中文标语和中文口号表达诉求，在以拉丁裔为主的游行队伍中格外显眼。

在高科技企业集中的硅谷圣荷西市、旧金山以东的奥克兰市和伯克利市，当天也有游行示威活动。大约150名示威民众在奥克兰市阻挡阿拉米达郡高等法院进出口，导致法院无法正常运作，警察逮捕了至少四人。

在纽约，数千名不同肤色的纽约市民聚集在纽约市政厅前的弗利广场，高举写有反对移民禁令、争取工人权益等标语，用英语和西班牙语呼喊口号：“团结起来的人民不可战胜”。

参与集会的纽约市长德布拉西奥说：“特朗普执政一百天，但这改变不了美国的灵魂和价值观！”。

纽约市目前的移民数量为一个世纪以来最高，同时也有着前所未有的经济繁荣，失业率为40年来最低；安全水平也达到历史最高，移民帮助创造了这座美国最安全的大城市。纽约市当局保证，任何面对“不公正”驱逐出境的人都能获得法律援助。

在休斯敦，数百民众在市政厅周围手举写有“无禁令、不建墙”、“拒绝种族歧视”的标语牌和旗帜，抗议特朗普的移民政策，呼吁停止驱逐非法移民、停止反庇护城市法案，要求联邦政府和得克萨斯州政府提供移民救济。抗议者还批评美国政治体系，呼吁为劳工争取权益。参与者包括多族裔移民、低收入社区代表、工会成员、社会活动家和学生。

美国首都华盛顿当天下午举行了约千人规模的集会游行。示威人群在杜邦环岛举行集会后，一直行进到白宫北面的拉法耶特广场，抗议特朗普的移民政策。

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