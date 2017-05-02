傅莹：美朝互不信任 朝鲜问题难解决

（联合早报网讯）中国全国人大外事委员会主任委员、中国社科院国家全球战略智库首席专家傅莹指出，美国和朝鲜双方的互不信任，是多年来相关谈判协议无法落实的根本原因。

傅莹近日在美国智库布鲁金斯学会撰文谈朝核问题，她指，自2003年起应美方要求斡旋朝鲜半岛核问题并主持多边谈判以来，中方坚持不懈地履行了自己的责任，努力斡旋，幷根据联合国安理会的决议，参加了对朝鲜核导活动的制裁。但是，中国在督促美国和朝鲜承担起应尽责任的问题上缺乏强制力。

傅莹认为，中国不掌握解决朝核问题的钥匙，在说服朝方停止核项目上也缺乏关键筹码；而被朝鲜视为安全威胁来源的美国，对朝方安全诉求这个解决核问题的关键条件不愿予以考虑。美国与朝鲜之间深刻的互不信任使得多年来谈判达成的协议总是得不到落实。

傅莹称，目前朝核问题或出现三种可能性，第一种可能性是维持现状，放任制裁升级和朝鲜核导试验相互刺激的循环反复出现，直到朝鲜核导技术达到“临界点”。而由于朝鲜拥核自卫的决心十分坚定，经济的相对封闭又不能使得制裁彻底发挥效用，一旦达到临界点，反对北韩拥核的人反而将面临艰难选择：接受或采取不知结果的极端行动。

第二种可能性是朝鲜政权垮台，此种结果最为美韩乐见。但随着朝鲜经济及民生状况相比最困难时期已经出现改善，以“政权崩溃”作为解决朝核问题的方案短期内并不现实。

傅莹据此指出，恢复对话和认真谈判的“第三种可能性”，或能使朝核问题得到减缓甚至解决。她表示，鉴于美朝之间日益滋生不信任感，六方会谈起伏波折也导致各方对话信心不足，但对话可以稳定朝核态势，为解决彼此关切创造条件，更是通往达成协议的必由之路。

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