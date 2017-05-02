马国IS头目传死讯 媒体：或假死避战友

（联合早报网讯）马来西亚警方通缉的头号伊斯兰国组织（IS）恐怖分子莫哈末万迪日前传出死讯，其妻子在面簿发文称万迪已在一场空袭中死去。

星洲网报道，马国武吉阿曼政治部反恐组主任阿育汉受询时指出，警方已知悉此事，不过还在查证其死讯的真伪。

他说，目前有很多消息，警方还在一一查证中。

根据《新海峡时报》，万迪的妻子诺玛慕达于近日在面簿发文，称万迪已死去，而她将继承丈夫的遗志，继续留在叙利亚。

诺玛慕达没有发布万迪的尸体照片，而只是数张万迪生前的照片。

有情报人士分析，虽然万迪的妻子在面簿公布万迪死讯，但其遣词用字与她以往在面簿发文的方式有异，不像她的风格，因此不排除万迪是假死的可能性。

化名阿布韩查的万迪上周三曾在面簿发文称，在乘车经过库尔德工人党的控制区时遭遇枪击，其轿车中了多颗子弹，他侥幸保住性命。

另外，马国《每日新闻》也引述消息人士称，万迪涉嫌挪用作战经费在私人用途上，如上网赌博，因此他极可能想通过假死躲避战友。

消息说，万迪曾挪用作战经费购买名贵物品，并因此引起上司及战友们的不满，甚至有伊国组织成员已表明要找他麻烦，没想到其妻子会突然宣布他的死讯。

消息指出，诺玛慕达称万迪的遗体完整，可是他所乘坐的轿车却已在攻击中严重损毁，这完全不合理。

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