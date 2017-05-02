民调：逾六成日人批安倍有所懈怠

（联合早报网讯）日本经济新闻社与东京电视台4月27日至30日实施的舆论调查显示，安倍内阁的支持率为60%，与3月的调查结果62%相比基本持平。不过，认为安倍政权“有所懈怠”的受访者占六成以上。

中新网引述日媒报道称，日本前复兴部长今村雅弘针对东日本大地震称“还好发生在东北”而引咎辞职等，内阁成员不当发言和丑闻频出，但仅对安倍支持率产生轻微影响。占整体30%的无党派人士的内阁支持率为36%，也较上次调查（38%）基本持平。

据悉，调查中有64%的日本人认为安倍政权“有所懈怠”，但其中的51%对内阁表示支持。

日本执政党自民党的官员指出：“这可能显示出在周边形势十分紧迫的背景下，国民追求稳定的政权。”

该官员认为，“当前国民较为冷静，但我们不能不思进取”，他表明该党将密切关注今后的舆论动向。

日本第一大在野党民进党的支持率则持续低迷，仅为9%，这也是安倍内阁支持率维持较高水平的原因之一。尽管因学校法人“森友学园”出售国有土地问题，2月以后民进党加紧争取政权，但支持率仍然徘徊在10%上下。

日本自民党官员认为：“自民党以外的其他政党存在感持续低迷，这可能是内阁支持率较高的原因。”

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