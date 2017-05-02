韩朴槿惠受贿案首次预审 朴槿惠不认罪

（联合早报网讯）韩国首尔中央地方法院今天（2日）上午10时对朴槿惠受贿案进行首次预审，当事人朴槿惠没有出庭。不过，其代表律师在庭上否认她犯下所面对的所有控状。

朴槿惠被指控与亲信崔顺实共谋，从三星和乐天等大企业集团处收受592亿韩元（约7280万新元）的贿赂等18项罪名，目前被收押。

今天的预审是让检察官陈述公诉事实，整理争论焦点，确立证据调查计划的程序。与正式审判不同，被告人没有出庭义务，辩护人可代为出庭。

除了朴槿惠之外，其亲信崔顺实及三星集团会长的审判也将同时进行，当事人均不出庭。

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