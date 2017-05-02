联合国：有效治理将维持亚太经济的增长

（联合早报网讯）联合国亚太经社理事会强调，尽管2017年的经济前景处于广阔的积极势头，但地区经济体面对全球不确定性和贸易保护主义的上升趋势依然处于脆弱状态；加强有效的治理和改善财政管理对于维持强劲的经济增长并提高其质量而言至关重要。

联合国亚太经社理事会5月1日在泰国曼谷总部发布的年度旗舰报告《2017年亚太地区经济和社会调查》预计，在2017至2018年间，该地区发展中经济体的增长率将达到5％或5．1％，高于去年4．9％的平均水平；中国和印度依然是拉动区域经济增长的“领头羊”。

联合国新闻中心引述报告说，亚太地区的经济增长依然面临由保护主义和全球不确定性上升带来的风险，如果上述因素出现高于预期的恶化，该地区2017年的平均增长率将下降1.2个百分点。

亚太经社理事会执行秘书阿赫塔尔（Shamshad AKhtar）就此强调，要想在未来实现持续和强劲的经济增长，亚太地区国家需要更多地依赖生产力的提高，这需要在公共和私营部门构建更加高效的机构，并进一步改善治理模式；同时，决策者还需要积极解决社会和环境等方面的挑战，以提高当前经济增长的质量。

为应对上述挑战，此次发布的调查报告呼吁亚太国家加强有效治理，通过积极主动的财政政策，针对基础设施、社会保障和资源使用效率等重点领域进行生产性投资；同时，通过与财政政策相辅相成的结构性改革，进一步发掘并扩大潜在的生产能力；此外，区域国家政府应提供适宜的有利政策环境、机构和公共服务，以帮助产品市场高效运转。

报告还建议改善太平洋地区的卫生保健服务，促进北亚和中亚地区的经济多元化和多样性，在南亚和西南亚创造更多的体面就业机会，减少东南亚的发展及贫富差距，并加快东亚和东北亚地区的生态创新工作。

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