日本近百万中年人回家“啃老”

（联合早报网讯）在人们的印象中，“啃老族”一般是适应不了社会的年轻人，但在日本，“啃老族”不仅有年轻人，还有一大批中年人。

日本新华侨报网报道，日本总务省发布的最新数据显示，35-54岁年龄层的人群中，仍旧和父母一同居住的约为450万，其中20%的人都是“啃老族”，依靠父母的养老金生活。也就是说，日本有近百万中年“啃老族”。

让人吃惊的是，这群中年人大部分并不是从年轻时就开始啃老。10多年前他们也意气风发，在外打拼，可是人到中年却不得不回家“啃老”。

众所周知，近20年间日本经济一直在走下坡路。一些年轻人逐渐变成了中年人，他们手中没有存款，还遭遇失业等打击，想再找到固定的工作也很难。人到中年经济无着，当年拼命追求经济独立的年轻人，如今只有回到父母身边才能维持生存。

这一群“啃老”的中年人，还造就了日本“非正式工”、“终身不婚”及少子化浪潮。虽然薪酬低、工作也不稳定，但是“非正式工”可以解决一些燃眉之急，让中年啃老族不至于因父母去世而衣食无着。而他们经济上不堪一击，自己都养不活，更别提找另一半。于是，他们又为日本的少子化做出了积极“贡献”。

这代中年啃老族的将来，是日本政府最为担心的。当他们父母去世，迟早会把家里的积蓄用得干干净净，没有固定收入也没有养老保险，甚至连“养儿防老”的退路都没有。今后如何照顾他们，成了日本一个巨大的“定时炸弹”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅