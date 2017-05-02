（联合早报网讯）伊斯兰党在全国大会上通过与公正党断交及全面攻打公正党议席等动议，让伊党来届大选必须单打独斗而举步艰难，公正党也可能因此再次引发内部矛盾并动摇雪州政权，也冲击来届大选胜算，因此伊党与公正党可说两败俱伤。

公正党主席旺阿兹莎周一表示，来届全国大选出现三角战将对反对党不利，因为这将让国阵渔翁得利。她因此仍然希望也与伊党携手对抗国阵。她承认伊党大会通过与公正党断交的决定对大选佈局造成干扰。她说，根据马国的政治局势，反对党与国阵“单挑”是比较好的。

默迪卡民调中心研究经理陈承杰接受《东方日报》访问时指出，断交议决对公正党和土著团结党杀伤力最大，公正党至少半数国席将因三角战受到影响。”其实上，三角战也让伊党的处境不妙，成绩也会大输。”

时评人林宏祥受访时则坦言，伊党全面上阵公正党议席的做法，还是有一定的影响力，因为伊党基层有一定的实力。“只要拉走你一些选票，公正党（议席）就可能动摇。”

他说：“公正党署理主席口雪州大臣阿兹敏主张要拉住伊党当盟友，公正党副主席拉菲兹的Invoke民调结果却显示“没有伊党也行”，因此断交动议也可能让公正党内部矛盾再起。”

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