民调：半数美国人不知道朝鲜位于何处

（联合早报网讯）美国民意调查机构拉斯穆森报告（Rasmussen Reports）的最新民调显示，50%美国人声称不知道朝鲜位于何处，也无法在地图上指出朝鲜所在地，还有19%的人不确定能否指出。

少于三分之一的受访者表示知道朝鲜所处位置并可以在世界地图上指出其地理位置。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该民调于2017年4月27日至30日进行。

围绕朝鲜半岛的紧张局势近几个月因朝鲜系列导弹试验和有关新核试验的传闻而加剧。美国声称，不排除针对朝鲜的军事选项，但同时打算集中于借助制裁对朝经济施压。

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