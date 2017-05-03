菲律宾扫毒行动成效显著

（联合早报网讯）菲律宾禁毒署说，自去年7月以来，菲律宾政府的扫毒行动取得显著成效。

菲律宾缉毒署署长拉佩尼亚5月2日在一个反毒主题论坛上说，毒品问题是当今菲律宾社会一大痼疾。自菲政府去年7月发动“扫毒战争”以来，菲相关部门展开5万3000多次缉毒行动，共逮捕6万多人，缉获大量毒品，有127万吸毒者向警方自首，菲社会“犯罪指数”下降28.57%。

菲律宾总统杜特尔特自去年6月底上台以来，在全国范围内发起大规模扫毒行动，大力打击犯罪。但菲政府的铁腕扫毒行动也招致菲一些媒体和政治人士的批评。

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