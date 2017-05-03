叙伊边境一难民营遭IS袭击致30多人死

（联合早报网讯）叙利亚东北部靠近伊拉克边境的一个难民营2日遭极端组织“伊斯兰国”武装分子袭击，造成30多人死亡、30多人受伤。

据叙通社报道，伊国组织武装分子当天袭击了叙利亚东北部哈塞克省一个难民营，造成30多人死亡，另有30多人受伤。该难民营靠近伊拉克边境，里面有不少从叙伊境内伊国组织控制区逃离的民众。

总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”当天说，至少五名自杀式袭击者在该难民营内外引爆身上的炸弹，伤亡者包括叙利亚人和伊拉克人。由于部分伤者伤势严重，死亡人数可能进一步上升。

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