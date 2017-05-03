前阿富汗大使玩笑过火在机场被捕

（联合早报网讯）前阿富汗驻哈萨克斯坦大使近日在哈首都阿斯塔纳国际机场因“口无遮拦”闹出乌龙，过安检时开玩笑称自己包内装有炸弹被捕。

阿斯塔纳机场5月2日公布消息称，前阿富汗驻哈大使巴拉基5月1日在机场接受安检时被捕，并指出他在机场接受调查时仍为阿富汗驻哈大使。

据哈媒报道，事情缘起颇显乌龙，巴拉基在被问及所携包内有何物品时，他向安全人员开玩笑说自己背包里有炸弹。阿斯塔纳机场随即紧急关闭，出动了近百名国家安全人员将巴拉基逮捕。巴拉基在被拘押了约三个小时后获释。

因涉事者的外交官特殊身份，事情影响颇大。哈外交部第一副部长特列乌别尔迪2日专就此表示，“巴拉基先生说自己的包里有炸弹。在这种情况下，安检部门肯定要果断采取措施。在经仔细检查未发现任何危险物品，并弄清其大使身份后，所有问题得到了解决”。

特列乌别尔迪还强调，任何外交使节必须要遵守所在国法律，并应尊重相关礼节，“巴拉基大使的玩笑开得确实过分了些”。

巴拉基事后在社交媒体为自己辩白说，实应归咎于阿斯塔纳机场的安检人员一方，“包里有什么东西这个问题连续问了好几次，而且也不应对我的玩笑话太过认真”。

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