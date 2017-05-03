捷克总理宣布将递交内阁辞呈

（联合早报网讯）捷克总理索博特卡2日宣布，由于财长巴比什财产来源可疑，导致政府信任危机，他将于本周内向总统泽曼递交内阁辞呈。

索博特卡说：“政府不能装作什么也没有发生就这样维持到议会选举。负责国家财务管理的巴比什购买爱格富公司股票违反了利益冲突原则，而且他提交议会解释财产来源的文件并没有消除人们对其偷逃税款的质疑。”

索博特卡说，巴比什不能再担任财长一职，解除他的职务是最简单的解决方法，但这样做会帮助他在大选前扮演“烈士”的角色。

他表示，如果执政联盟能达成协议继续联合执政，其前提之一就是财长必须更换人选，否则他不排除提前举行大选的可能性。

巴比什认为，索博特卡的举动是完全不负责任的，他的举动伤害了政府和所有部长的工作。巴比什主张维持本届政府到任期届满。

捷克将于今年10月举行议会选举。民调显示，索博特卡领导的社民党支持率远远落后于巴比什领导的“ANO2011”党。

若无意外，“ANO2011”党将获得选举胜利，而巴比什也被认为是最有力的总理竞争者。

捷克的利益冲突法2月9日生效。该法律规定，内阁官员持股超过25%的公司将不得承揽公共项目，不能获得相关补贴或资助。

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