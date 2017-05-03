澳洲政府将接手西悉尼新机场建设

（联合早报网讯）在悉尼机场公司宣布放弃西悉尼机场计划后，澳大利亚联邦政府表示，将接手该项目，建设时间表及融资模式等详细信息将在5月预算案中公布。

悉尼金斯福德史密斯机场（Sydney Kingsford Smith Airport）是全澳洲最繁忙的机场，也是澳洲各首府中占地最小的机场。拟新建的西悉尼机场计划位于巴吉里斯溪（Badgerys Creek），占地1700公顷。

悉尼机场方面此前表示，该公司去年12月收到在西悉尼建设并运营新机场的相关信息，经过考虑，该公司认为这个项目不符合股东的最佳利益。

据了解，澳洲政府将投入60亿澳元用于机场建设。总理特恩布尔说，该项目对于西悉尼、悉尼乃至整个澳洲而言都非常重要。这就是为什么政府在2014年承诺实施这个项目，结束了几十年以来的犹豫不决。

西悉尼机场的建设将促进西悉尼的就业和经济发展，仅在建设期间就能为当地带来19亿澳元以上的经济收益。预计到2030年，将向西悉尼提供9000个新工作岗位，长远来说将有6万个新工作岗位。而新州政府则表示支持联邦政府，确保新机场能够尽快建设。

据悉，西悉尼机场项目将于2018年开始建设，2026年完成。

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