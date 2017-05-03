睾酮水平高的男人更“自以为是”

（联合早报网讯） 最新研究显示，睾酮水平较高的男性更“自以为是”，较倾向于依赖直觉而不是认知反射来做决定。

睪酮（Testosterone）又称睪丸素或睪丸酮，虽然普遍认为是男性激素，但睪酮在男女体内都存在，只是在男性体内的水平高很多。成年男性的睾酮分泌水平是成年女性的20倍。

来自美国加州理工学院、加拿大西部大学等机构的研究人员在新一期英国《心理学》杂志上报告说，243名男性被随机分配了睾酮凝胶或安慰剂参加认知反射测试。认知反射是指人们停下来反思他们的第一反应是否合理，再做决定的过程。研究人员假定，睾酮水平较高的男性更倾向于依赖直觉而不是认知反射来做决定。

结果显示，被给予睾酮凝胶的男性在测试认知反射时的表现，要差于被给予安慰剂的小组成员，而且他们给出错误答案的速度更快。

加州理工学院研究人员卡默勒说：“我们发现，被给予睾酮的小组在做脑筋急转弯时更容易做出仓促的判断，然而在解答这样的题目中第一直觉判断往往是错误的。”

他认为，睾酮要么阻止一个人的自我审查意识，要么提升了“我绝对是正确的”的信念。

研究人员认为，这个结果表明，睾酮水平对人类的认知和决策过程有很大影响。

卡默勒说，如果一个人信心满满，就会觉得自己总是正确的，不会自我审查纠正错误。因此，这个实验也提醒人们，注意用于治疗中年男性性欲下降的睾酮替代疗法可能存在的副作用。

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